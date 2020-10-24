İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metruk ev alevlere teslim oldu

Denizli’de sabah saatlerinde metruk evde yükselen duman ve alevler çevredeki vatandaşlarda panik oluşturdu.

Denizli'de sabah saatlerinde metruk evde yükselen duman ve alevler çevredeki vatandaşlarda panik oluşturdu.


Yangın, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek katlı metruk evden sabah saatlerinde yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Girişindeki demir kapıyı itfaiye ekipleri balyoz yardımıyla kırdıktan sonra alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken metruk ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından tespit edileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.