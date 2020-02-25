Metruk evde çıkan yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü

Denizli'de metruk bir evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 3389 Sokak üzerinde meydana geldi. Süleyman Ünlü isimli şahsa ait olduğu bildirilen metruk evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ardından ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.