Mevsim geçişlerinde cilt sağlığında merak edilenleri uzmanlar açıkladı

Mevsim geçişlerinde cilt sağlığına dikkat edilmesi gerekenleri Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Estetisyeni Gülperi Karaomca anlatarak, cilt sağlığının her yaş grubu için önemli olduğunu ve mutlaka bakımına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Mevsim geçişlerinde cilt sorunlarının daha fazla ön plana çıktığını belirten Uzman Estetisyen Karaomca, “Mevsim geçişlerinde cilt sorunları daha fazla ön plana çıkar. Genellikle sonbahar ve kış aylarında kurumaya müsait bir mevsim olduğundan nem bakımlarının yapılmasını öneririz. Hormonal nedenlere bağlı olarak alevlenen sivilceler en çok sonbahar ayında artışa geçer. Uzman birinden tavsiye alınarak mutlaka bakımını yaptırmak gerekir. Aktif ve kistleşmiş sivilceler için bir hekime danışılması önerilir. Bu tür ciltlerde içten ve dıştan tedavi olup kombine bir bakım yapılmalıdır” dedi.

Evde bakımda bunlara dikkat edin

Evde yanlış yapılan ve yanlış kullanılan ürünlere dikkat çeken Uzman Estetisyen Karaomca, “Evde yanlış yapılan bakım ve yanlış kullanılan ürünler sonucunda sivilcelenme, alerji, lekelenme ve cilt kuruluğu gibi sorunlar görülebilir. Özellikle cilt problemi yaşayanlar cilt tiplerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmeleri gerekir. Bununla birlikte kan tahlilleri ve vitamin değerleri önemli bir faktör içerir. Doğru ve düzenli bir şekilde beslenmeye ve su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Eğer cildinizde sorunlar artış göstermeye başladıysa mutlaka bir uzman gözetiminde bakımlarınızı yaptırıp cilt tipine uygun bir temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucuyla evde bakım devam edebilir. Güneş koruyucuları yaz, kış aksatılmadan kullanılmalıdır. Yanlış ürünlerle daha fazla, doğru işlemlerle ve ürünlerle cilt bakımı yapıldığı sürece geri dönüşler daha güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.