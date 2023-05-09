Mevsimlik çiçekler Merkezefendi'yi renklendirecek

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kendi ürettiğimiz çiçeklerimiz ile ilçemizi rengarenk süslüyor, güzel kokular ile sarıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçeyi daha da güzelleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından düşük maliyet ile üretilen çiçekler, ilçenin dört bir köşesinde toprakla buluşuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığındaki serada yetiştirilen turuncu ve sarı renkte 60 bin adet kadife çiçeği, pembe, mor, beyaz ve kırmızı renkte 20 bin adet petunya, sarı, mor, kırmızı ve pembe renkte 12 bin adet zinya ile mavi ve beyaz renkte 6 bin adet vapur dumanı çiçeği, ekipler tarafından ilçe sınırları içerisindeki kavşak, refüj, park ve birçok alana dikiliyor.

Merkezefendi'nin her noktası yazlık çiçeklerle renklenirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca toprak çapalama ve bakım çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütüyor.

“Çiçeklerimizi sevgiyle dikiyoruz”

Binlerce mevsimlik çiçeğin toprakla buluşarak Merkezefendi'yi daha da güzelleştirdiğini belirten Başkan Doğan, aynı zamanda tasarruf sağladıklarını da söyledi. Yeşilliğe ve doğaya büyük önem verdiklerini ifade eden Doğan, “Seramızda ürettiğimiz çiçeklerimiz ilçemizi süslemeye devam ediyor. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte çiçeklerimizi toprakla buluşturuyoruz. Merkezefendi'nin daha yeşil, daha güzel, daha rengârenk ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımını sürdürüyor, yeni yeşil alanlar oluşturmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.