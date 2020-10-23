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Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

Denizli otogarında durdurulan iki yabancı uyruklu şahsın valizinde meyve suyu kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktı.


Denizli'ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda 2 yabancı uyruklu şahsın Denizli otogarına geleceği öğrenildi. Otogarda şahısları tespit eden Narkotik ekipleri 2 yabancı uyruklu şahsı durdurarak arama yaptı. Şahısların valizlerinde yapılan aramalarda ise görenleri hayrete düşürdü. Valizin içinde bulunan meyve suyu paketlerini inceleyen ekipler, şüphelenerek paketleri açtı. Meyve suyu çıkması beklenen paketlerin içinden 930 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar ceza evine gönderildi.

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