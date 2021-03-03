Mezun oldukları okula atölye kurdular

Denizli'de hayırseverler mezun oldukları okulda eğitim gören gençlerin sosyal faaliyetlere katılması ve kendilerini ifade etmelerini amaçlayarak drama ve eleştirel düşünme atölyesi kurdu.

Denizli'de yaşayan emekli okul müdürü İbrahim Zıblak, Mustafa Zıblak ve Murat Zıblak kardeşler mezun oldukları Kale Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokuluna atölye yaptırdı. Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılması, kendilerini ifade etme ve geleceğin sanatçılarına yetiştirmek amaçlayarak anne ve babalarının ismini yaşatacak drama ve eleştirel düşünme atölyesi kurdu. Atiye-Halil Zıblak Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi adı verilen atölyede sinema gösterimi, müzikal gösteriler, pandomin, masal fıkra anlatma, tiyatro faaliyetleri, halk oyunları, kukla ve gölge oyunları, sunuculuk, diksiyon eğitimi ve yazarlık okulu faaliyetlerine yer verilecek. Hayırseverlere teşekkür eden Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, “Drama ve Eleştirel Düşünme Tasarım Beceri Atölyesinin Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulumuza kurulmasını yerinde bir karar olmuştur. Bu okulda okuyan öğrencilerimiz farklı mahallerden gelmekte ve yatılı olarak okumaktadırlar. Bu atölye ile öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve kendilerine gerçekleştirmesinde katkısı olacaktır. İhtiyaç olan buna benzer Tasarım Beceri Atölyelerinin kurulması için çalışmalar yapmaktayız” dedi.