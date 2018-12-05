MHK eğitim semineri Denizli'de yapıldı

Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi'nin Selçukbey Mahallesi'ne kazandırdığı Spor Eğitim Merkezi, önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen eğitim semineri, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminere İl Hakem Kurulu Başkanı Hayati Ünal, Futbol İl Temsilcisi Musa Coşkun, Süper Lig hakemleri Barış Şimşek, Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, 8 ilin bulunduğu Akdeniz ve Ege Bölgesi Klasman Hakemleri ile Bölgesel Amatör Lig hakemleri katıldı.

Hakem Barış Şimşek'in sunumuyla videolu olarak gerçekleştirilen seminerde oyun kuralları ve dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Hakemler bir süre istişarelerde bulundu.