MHP İl Başkanı Garip; “Öğretmenlerimiz geleceğimizi şekillendiriyor”

Yusuf Garip, yayımladığı Öğretmenler Günü mesajında, “Onlar olmadan, kimse yönünü bulamaz, dünyayı daha ileriye götüremez. Bu nedenle öğretmenlik, toplumumuzda en kutsal mesleklerden biridir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilmesinin yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Tarih boyunca öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olarak kabul edildiğini belirten Başkan Garip, “24 Kasım 1928 tarihinde aydınlanma meşalesi ‘Millet Mektepleri Talimatnamesi' ile yanmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Başöğretmen' unvanıyla bu aydınlanmanın içinde yer almıştır. 1981'den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanan bu gün ülkemizin gurur günüdür. Toplumumuzda ‘Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp' diye değerli bir söz vardır. Yüce kitabımız Kuran'ın ilk emri ‘Oku'dur. Binlerce yıllık geleneğe sahip Türk toplumunun öncelikleri arasında öğrenmek, ilk sıralardadır. Öğrenmenin de temel unsuru öğretmenlerdir. Onlar olmadan, kimse yönünü bulamaz, dünyayı daha ileriye götüremez. Bu nedenle öğretmenlik, toplumumuzda en kutsal mesleklerden biridir” dedi.

Toplumu ileriye taşımanın yolunun aydınlanma olduğunu, öğretmenlerin de bu yolun yılmaz neferleri olduğunu söyleyen Başkan Garip, “Her şeyin başı öğrenmektir. Günümüzde bilginin değeri paha biçilemez. Bilgiye önem veren toplumların teknoloji ve bilimde geldikleri nokta ortadadır. Öğretmenlerimiz ülkemizin ilim-bilim yolunda ilerlemesinde, gelecek nesillerimizin yetişmesinde, ülkemizin aydınlık geleceğe ulaştırmada en önemli değerimizdir. Onlar, çocuklarımızın anne babalarından sonra en sıkı bağlar kurduğu insanlardır. Bu nedenle, anlatılanları öğrenebilen, öğrendiğini anlayabilen nesiller yetiştiren öğretmenlerimize müteşekkiriz. Kendini bilen nesiller de köklerini ve değerlerini bilir. Öğretmenlerimizin bu anlamda sorumluluğu büyüktür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin milli duygulara haiz, vatan sevgisiyle bütünleşmesi öğretmenlerimizin gayretiyle mümkündür. Bu gayreti tüm öğretmenlerimizin gösterdiğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.