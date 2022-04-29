MHP İl Başkanı Garip'ten Ramazan Bayramı mesajı

Yusuf Garip, içerisinde birçok hikmeti, fazileti barındıran 11 ayın sultanı Ramazan'ı idrak etmenin ardından bayrama kavuştuklarını belirterek, Denizlili hemşehrileri ile Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayını idrak ederek, milletçe kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Rahmet, bereket, yardımlaşma, dayanışma ayı olan birçok hikmeti, fazileti, fırsatları içerisinde barındıran oruç ayını uğurladık. Toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, huzurun egemen olduğu bir Ramazan Bayramına daha ulaştık. Manevi huzur, sevinç ve güzelliği yaşatan bayramlarımız, toplumun tüm kesimlerini birbiri ile kaynaştıran, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine önemli katkı yapan ulvi günlerdir. Bayramlarımız, aynı zamanda barış, kardeşlik, hatırlama, hatırlanma günleridir. Böylesi güzellikler sunan bir Ramazan Bayramını yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Türk Milleti büyük bir ailedir. Bayramlar kırılan kalpleri onarmak, küskünlükler ve kırgınlıkların son bulmasını sağlayacak bir helalleşme fırsatı sunar bize. Büyüklerimize ziyaret etmek, ellerinden öpmek, mutluluğu paylaşma imkanı verir. Ramazan Bayramında gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı, küslükler, kırgınlıklar tamir ve telafi edilmelidir. Elbette dilek ve beklentimiz budur. Bu anlamlı bayramın önce ülkemize ve milletimize, dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe, vesile olması temennisi ile tüm Türk İslam aleminin ve Denizlili hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Şeker tadında sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar dilerim.”