MHP İl Başkanı Yılmaz: "Denizli'den 2 milletvekili çıkartacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP ve Cumhur İttifakı'nın Denizli başta olmak üzere Türkiye genelinde seçimden zaferle çıkacağını belirterek; "Denizli MHP olarak meclise 1 milletvekili ile girme hedefimizi 2'ye çıkartmış bulunuyoruz" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar devam eden MHP Denizli İl Başkanlığı, milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yapan 23 ismi kamuoyuna tanıttı. MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına aday adaylarının yanı sıra İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

11 ili etkileyen yüzyılın deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara şifa dileyerek konuşmasına başlayan MHP İl Başkanı Mehmet ALi Yılmaz, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 13. Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Denizli'ye ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi. Türk milletinin birlikte olması halimde aşamayacağı güçlük bulunmadığına işaret eden Yılmaz, "MHP ve Cumhur İttifakı olarak Denizli ve Türkiye'de başarılı olacağız. Ülkücü ve Milliyetçi hareket yeniden TBMM'de temsil edilir hale gelecek. Cumhurbaşkanımızın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine olan inancımız ve gayretimizle kadim Anadolu kültürü, engin Anadolu irfanı, aziz ve asil milletimizin kararı ve kanaati, 14 Mayıs seçimlerinde kendisini göstererek Yeni Türkiye Yüzyılı'nda, yepyeni, daha güçlü, daha çağdaş, daha modern bir Türkiye hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben seçimlerin bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum” dedi

"PKK bir terör örgütüdür ve HDP ise onun uzantısıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, konuşmasında tüm adaylara başarılar diledi ve bu davaya hizmet etmek için aday olan Milletvekili aday adaylarına teşekkürlerini ifade etti. Başkan Yılmaz, seçimlerde milletvekili hedeflerinin 1'den 2'ye çıkarttıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline ucube sistem diyen zihniyet, 5+2 yardımcılık gibi esas ucubeyi ortaya koyuyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak iddia edilen sistemin içeriği yok. 'Hesaplaşacağız, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' diyen tehdit vari üslubu görüyoruz. Maalesef bir çözüm göremiyoruz. PKK bir terör örgütüdür ve HDP ise onun uzantısıdır. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz kararını Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur ittifakından yana kullanarak yeni bir zafere imza atacak. 54 yıllık şanla ve şerefle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasal hayatına katkı sunmuş kutlu yuvada hep birlikteyiz. 14 Mayıs'ta Cumhur'un zaferi hilal ile yükselecek. Önümüzdeki genel seçimlerde, Denizli MHP olarak meclise 1 milletvekili ile girme hedefimizi 2'ye çıkartmış bulunuyoruz. 14 Mayıs gecesi bizim için zafer gecesi olacak” dedi.