MHP İl Başkanı Yılmaz; “İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “İsveç makamlarının Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı saygısızlık, Türkiye'nin dünyadaki yükselişinden duyulan endişenin açıkça ve seviyesizce dışa vurulmasıdır” dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini sert bir dille eleştirdi. Din ve vicdan özgürlüğü aykırı tutumu kınayan Yılmaz, “İsveç'te meydana gelen caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma olayı, din ve vicdan özgürlüğüne karşı bir saldırıdır. Kendilerini medeni olarak göstermeye çalışan Avrupa'da bunun gerçekleşmiş olması bir yüz karasıdır. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 9'uncu maddesi din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına almaktadır. Buna imza atan ülkeler, vicdan özgürlüğüne yapılacak saldırılar karşısında tedbir almak zorundadır ama maalesef İsveç'te bunun olmadığını görüyoruz. Milyonlarca Müslüman'ı provoke etmeyi hedefleyen bu çirkin eylem ölçüsüz ve kabul edilemez. Bu çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarının Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı saygısızlık, Türkiye'nin dünyadaki yükselişinden duyulan endişenin açıkça ve seviyesizce dışa vurulmasıdır” diye konuştu.