MHP İl Başkanı Yılmaz; “Şehitlerimize borcumuzu güçlü bir Türkiye bırakarak ödeyebiliriz”

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.

Türk milletinin bağımsızlık olgusunu daima her şeyin üstünde tuttuğuna işaret eden MHP İl Başkanı Yılmaz, mesajında; “Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, bu toprakları bizlere miras olarak bırakmışlardır. Kutlu Türk vatanımızın ve aziz Türk milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için mücadelede şehadet ile yücelmiş şehitlerimizin anıları yolumuzu aydınlatacak, şehitlerimizin emanetleri ile yükselen manevi sorumluluk, bundan sonra da mücadelemize güç katacaktır. Vatan ve bayrak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakarak ödeyebiliriz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bir iftihar madalyası gibi şehitlerini, gazilerini göğsünde taşımaktadır. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabiliyorsak bunda şehit ve gazilerimizin gösterdiği şanlı mücadelelerin tesiri büyüktür. Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Şehitler Haftası dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk milleti, Türk devleti ve Türk bayrağı uğruna hayatlarını kaybetmiş kutlu dava yolcusu, aziz kahraman şehitlerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabı-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet, ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.