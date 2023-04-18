MHP İl Başkanı Yılmaz; “Türk ve Türkiye Yüzyılı başlıyor”

DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çal'da 5 bin kişiyi bir araya getiren iftar programında yaptığı konuşmada; “Türk ve Türkiye Yüzyılı başlıyor” dedi.

MHP'li Çal Belediyesi, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi adına iftar programı düzenledi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen iftar programı, 5 binin üzerinde vatandaşı gönül sofrasında buluşturdu. Düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Fethi Akcan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP 28. Dönem Denizli Milletvekili Adayları ve binlerce vatandaş katıldı.

Kadir Gecesi olması nedeniyle daha büyük bir anlam taşıyan iftar programına katılan Çallı hemşehrilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Hepimiz aynı sokağın çocuklarıyız. Bütün milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Sözlerine asrın felaketinde hayatını kaybeden depremzedeler olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyerek başlayan MHP İl Başkanı Yılmaz ise “14 Mayıs tarihinde PKK'ya da HDP'ye de hak ettiği tokadı ve cevabı hep birlikte vereceğiz” dedi.

Meydanı dolduran binlerce kişiye hitap eden Başkan Yılmaz, “Türk ve Türkiye Yüzyılı başlıyor. 14 Mayıs hepimiz için sadece bir seçim değil, aynı zamanda bir kader anı. Türkiye'deki terör odaklarını ortadan hep birlikte kaldıracağız. 14 Mayıs tarihinde PKK'ya da HDP'ye de hak ettiği tokadı ve cevabı hep birlikte vereceğiz. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında Cumhuriyetin kazanımlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Milliyetçiliğe sahip çıkarak, yeni Türk ve Türkiye yüzyılına hep birlikte imza atacağız. Devleti ve milletiyle hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.