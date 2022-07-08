MHP'li Garip; “Kurban bayramı paylaşmak için iyi bir fırsattır"

Yusuf Garip, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, birliğin ve dirliğin teminatı en önemli unsurlar olan dini bayramların önemine dikkat çekti. Başkan Garip, “Kurban bayramı paylaşmak için iyi bir fırsattır. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların birlik olmanın ve millet olarak birbirine kenetlenmenin fırsatı olduğunu belirtti. Başkan Garip, “Bayram coşkusunun doruklara çıktığı, müstesna bir bayrama daha ulaşmış bulunuyoruz. Kurban Bayramı'nın, bin yıllar boyunca hiçbir gücün bozmaya cesaret dahi edemediği birliğimizi ve dirliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslükler, gönüllerin arasına mesafeler koymak, adamsendecilik kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Bayramlarımız, varsa küslüklerin bitmesi, birbirimize daha fazla yaklaşmak ve kenetlenmek için büyük bir fırsattır. Çünkü ayrışmamız, birbirimize düşman olmamız için canla başla çalışan iç ve dış mihraklara verilecek en iyi cevabın, bayram sevinçleriyle kucaklaşmak, bütünleşmek olduğu unutulmamalıdır” dedi.

“Bayram paylaşmaktır"

Bayramların, ‘Paylaşmak' demek olduğunu, Kurban Bayramı'nın da bunun için iyi bir fırsat sunduğunu kaydeden Başkan Garip, “Halkımızın, müstesna Kurban Bayramı'nda, Allah rızası için kestiği kurbanları pay ederken, ihtiyaç sahibi, kurban kesemeyen aileleri ve çocukları da unutmamaları büyük bir erdem göstergesi olacaktır. Dinimizin emrettiği gibi, bayram demek paylaşmak demektir. Türk İslam Düşünürü ve gönüllere işlediği şiirleriyle anılan Yunus Emre'nin dediği gibi, ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz!' Bu nedenle, kesilen kurbanlarımızı bölüşmek, dini olduğu kadar, vatani ve vicdani bir görevdir. Kurban vecibesinin yerine getirilirken, dini esasların uygulanması ve kurbanlıklara eziyet edilmemesi, her yıl din alimlerimiz tarafından dile getirilmektedir. Bu bayram da onların sözlerini dinlemeli ve Allah rızası için Kurban görevimizi huzurla, en iyi şekilde yerine getirmeye dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Bayramların ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Başkan Garip, şunları söyledi:

“Bayram günleri, büyüklerin gönüllerini alma, çocukları sevindirme günüdür. Bugün aile büyüklerimizi ziyaret etmek, çocukları, küçük hediyelerle sevindirmek, birliğimizin aileden başladığının en güzel göstergesi olacaktır. Bu vesileyle Türk İslam Aleminin, milletimizin, Denizlili hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şu anda kutsal topraklarda bulunan ve hac vazifesini yerine getiren din kardeşlerimizin de ibadetleri sağlık içinde tamamlayıp evlerine dönmelerini temenni ediyorum.”