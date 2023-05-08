MHP'li Yusuf Garip, Güney'de yoğun ilgiyle karşılandı

Denizli'de vatandaşın kendisine verdiği açık desteğin onur ve gururunu yaşadığını belirten Yusuf Garip, “Halkımızın teveccühü ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Milletvekili Adayı Yusuf Garip, yürüttüğü seçim kampanyasıyla dikkat çekiyor. Denizli'nin her köşesinde yaptığı ziyaretlerle vatandaşlarla buluşan, efendi ve pozitif kişiliğiyle büyük beğeni toplayan Garip, her gittiği yerde büyük ilgi görüyor.

Güney, Yusuf Garip'i bağrına bastı

Güney İlçesine yaptığı ziyarete vatandaşlarla kucaklaşan Garip'i, ilçe halkı yoğun sevgi seli ve ilgiyle karşıladı. Garip ile sohbet eden ve temennilerini paylaşan çiftçi, esnaf ve vatandaşlar, “Güney olarak sana inanıyor ve güveniyoruz. İlçemiz için, Denizli'miz için gönülden çalışacağını biliyoruz. Bu nedenle seçimde desteğimiz seninle” diyerek açık destek verdi.

Denizli'nin kendisine verdiği açık desteğin onur ve gururunu yaşadığını belirten Yusuf Garip, “Devlet ve Milletiyle Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye olarak sonsuzluğun ufuk çizgisinde kutup yıldızı gibi parlamak kaderimiz olacaktır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, mutlaka başaracağız” dedi. Cumhur ittifakının yaptığı önemli eserleri aktaran, Türkiye'nin 2. Yüzyılında yapılacak dev atılımları anlatan Garip, 14 Mayıs'ta Cumhur ittifakı ve MHP için desteğini istedi. Garip, Denizli halkının teveccühü ile de TBMM'de MHP'nin en güçlü şekilde temsil edileceğini söyledi.

“Denizli'miz için çalışıyoruz”

Lider Ülke Türkiye'nin yolunda birlikte ilerlediklerini belirten Garip, "Türkiye'mizin 2. yüzyılında Cumhur ittifakı olarak milletimizle bir ve beraber güçlü Türkiye'nin imarına devam edeceğiz. Halkımızın teveccühü ile yolumuza devam ediyoruz. Denizli'mizin her noktasında halkımızın bize gösterdiği ilgi ve muhabbet bize onur ve gurur veriyor. Güney İlçemizde hemşehrilerimizin samimiyeti ve açık destekleri bizi ziyadesiyle mutlu etti. Denizli'mizden aldığımız güç ve enerjiyle inşallah Mecliste memleketimiz için çalışmaya, şehrimizin imarına katkı koymaya, insanlarımızın güven ve huzur ortamında mutlu bir yaşam sürmeleri için azimle çalışacağım. 14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz. Lider Ülke Türkiye'nin yolunu birlikte açacağız. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kararlılıkla muhafaza edilecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu Hep Birlikte gerçekleştirilecektir” dedi.