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Mıcır kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Denizli’nin Buldan ilçesinde mıcır kaplı yolda giderken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde mıcır kaplı yolda giderken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.


Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Denizli Uşak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 48 HD 468 plakalı otomobili ile seyir eden Ümit Şimşek, asfalt çalışmalarından dolayı mıcır kaplı yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrul an araç daha sonra şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen araçtan yaralı kurtarılan sürücü Şimşek, Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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