Mide kanseri hastası PAÜ'de kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Denizli'de mide kanseri olan hasta, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik yöntemle ağrısız ve izsiz müdahale ile sağlığına kavuştu.

PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne iştahsızlık, karın ağrısı, kilo kaybı şikayetleri ile başvuran 55 yaşındaki Binali Yiğit'e yapılan endoskopik değerlendirme neticesinde mide kanseri teşhisi kondu ve gerekli ön hazırlıklar yapılarak operasyona alındı.

Laparoskopik yçntemle ameliyat edilen Yiğit, sağlığına kavuştu.

PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, genel anestezi altında yapılan ve karın üzerinde küçük delikler açılarak iç organların görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyat şekli olan laparoskopik ameliyatların artık birçok kanser hastalıklarında başarıyla uygulandığını ifade etti. Hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Gökakın, "Günümüzde karın içi organlarımızda mide, kolon, karaciğer ve böbrek gibi organların kanserleri yoğunluklu olarak açık ameliyat yapılmaktadır. Ama ilerleyen teknoloji ve deneyimler sayesinde bu tür vakalara açık ameliyata gerek kalmadan laparoskopik cerrahiyle müdahale edilebiliyor. PAÜ Hastanesinde başarıyla yapılmış olması, Türkiye'de tıp bilimi ve sağlık alanında katedilen mesafenin öneminin çok açık göstergesi" dedi. Kapalı ameliyatların, tüm dünyada hekimler ve hastalar tarafından çok tercih edildiğini vurgulayan Gökakın, sağlık kuruluşunda belli bir teknik alt yapının gerekliliği yanında, operasyonu yapacak ekibin de deneyim sahibi olması gerektiğini bildirdi" dedi.

"Hasta 7 gün sonra taburcu edildi"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, mide kanserinin özellikle son yıllarda sigara, beslenme alışkanlıkları ile ortalama yaşam süresinin uzaması, tanı yöntemlerinin artması ve düzenli sağlık kontrollerine ağırlık verilmesi gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak görülme sıklığının arttığını söyledi.

Kapalı cerrahi ile kötü huylu mide tümörü ameliyatlarının artık PAÜ Hastanesinde de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Aykota, "Ülkemizde son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi cerrahi işlemlerin kapalı yani laparoskopik yöntemlerle yapılması, hem hasta konforu açısından hem de ameliyat sonrası iyileşme döneminin kısalığı ve iş gücü kaybının az olması nedeniyle tercih edilmektedir. Kapalı yöntemlerle kalın bağırsak kanserleri dahil çok sayıda ameliyat halihazırda zaten ülkemizde ve kliniklerimizde başarıyla yapılmaktadır. Biz, Japonya ve Amerika'da son yıllarda başarıyla yapılan yöntemi PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde gerçekleştirdik, Total Gastrektomi operasyonu sonrası hasta 7'nci gün sağlıklı bir şekilde taburcu edildi" diye konuştu.