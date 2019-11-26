Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte Önder Karaman'ın idaresindeki 20 V 4311 plakalı hafif ticari araç ile Burhan Kök yönetimindeki 20 ACY 134 plakalı midibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Önder Karaman yaralandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü yaralı olan Karaman'ı hastaneye yetiştirmek için aracı ile ihbar üzerine olay yerine yaklaşan 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattığını bildirdi.