Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Denizli'nin Çivril ilçesinde yapılacak olan Millet Bahçesi projesinde ilk kazma vuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Denizli'nin Çivril ilçesinde yapılacak olan Millet Bahçesi projesinin çalışmaları başladı. Sit alanı içinde yer alan doğa harikası Işıklı Gölü'nde Millet Bahçesi hayata geçiriliyor. Su aynası ile birlikte 70 bin metre kare alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi'nde Çocuk oyun alanları, tarihi tanıtım alanları, piknik alanları, cam köprü, kano kiralama alanları, manzara terası, millet kıraathanesi, ahşap teras, piknik alanları, kameriye alanı ve kamp alanları yer alacak. Bunun yanında Çivril Belediyesi'nin girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak ihale kapsamında Işıklı Gölü etrafından önemli bir peyzaj düzenlemesi ve bisiklet yollarının da yapılacağı belirtildi.

“Cıvıl cıvıl günlerine geri döndüreceğiz”

Proje hakkında konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Türkiye'nin en güzel Millet Bahçesinin inşaatına başlanmasından dolayı mutluyuz, heyecanlıyız. Tarihi bir mekandayız. Işıklımızı eski güzel cıvıl cıvıl günlerine geri döndüreceğiz. Çivril'imize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.