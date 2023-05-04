Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Denizlilere vaatlerini anlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara vaatlerini anlattı.

Hava muhalefeti nedeniyle uçağı rötar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingin yapılacağı alana da gecikmeyle ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı konuşmaların ardından kürsüye Kılıçdaroğlu, partililere vaatlerini sıraladı.

Türkiye'yi birlikte büyüteceklerini ve güzel bir Türkiye kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla toplumsal bir hareket etmemiz lazım. Yaşanılan sıkıntılardan kurtulmak için Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Birlikte sandığa gideceğiz, beraber ve birlikte Türkiye'yi birlikte değiştireceğiz. Halkın iradesi ve demokrasiyle geliyoruz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Sizlerin oylarıyla o koltuğa oturduğumda, sizler için çalışacağım ve sizlere için yeni bir umut olacağız. Arkadaşlarla birlikte pikniğe ve gezmeye değil, beraber sandığa gideceğiz. Gençlerimiz ve kadınlarımızın çözüm bekleyen tüm sorunlarını çözeceğiz. Sevgili annelere sözüm var; çocuklarınız okulda suyunu içecek, yemeğini yiyip evine tok dönecek. Artık tüm çocuklar, okullarında en iyi şekilde beslenecek ve sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilecek. Tarlada çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Tarlada çalışan kadınlar, günü geldiği zaman mutlaka emekli olacak. Aile Sigortası Desteğini getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri, asgari ücretin altında almayacak. Kadının hesabına yatacak, gidip çekecek ailesinin karnını doyuracak. Onun yoksul olduğunu, ondan başka kimse bilmeyecek. Hiçbir ailenin elektriği, suyu ve gazı kesilmeyecek. Emeklilere 2015 tarihinden bu yana Ramazan ve Kurban bayramlarımda en az 2 asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiğini söyledim. Sonra bin lira verdiler ve şimdi biraz daha artırdılar. Söz veriyorum, Kurban Bayramında 15 bin lirayı hesaplarınızda göreceksiniz” dedi.

“100 bin polis ve öğretmen ataması yağacağız”

Halktan birisi olduğunu ve herkes gibi yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Siz oy verir, beni seçerseniz saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşküne gideceğim. Kimse benim milliyetçiliğimi sorgulayamaz. Bizim çizgimiz vatanımız ve bayrağımızdır. CHP, tarihsel kökleri olan, Atatürk'ten miras kalan bir partidir. Biz bu ülkeye adanmış bir gelenekten geliyoruz. Çıkıp açık ve net olarak bütün duruşumuzu sergiledik. Sizden ricam, sandığa gidip, elinize vicdanınıza koyarak oyunuzu kullanın. Bundan emin olmanızı isterim. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Hiç endişe etmeyin, bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Gençler, sandığa gideceksiniz ve oyunuzu kullanacaksınız. Siz huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. Bir tweet atmaya dahi çekiniyorsunuz. Anneniz, babanız hemen 'Aman ha oğlum, bu tweet'i sil, başımız belaya girer' diyor. Benim size sözüm var, en rahat eleştireceğiniz cumhurbaşkanı, bu kardeşiniz olacak. Bizleri koruyan polislerin de sorunları var. Onlar söyleyemiyor ama ben biliyorum. Polis kardeşlerimize sözüm var. Göreve gelir gelmez, 100 bin güvenlik görevlisi alacağız. Polis kardeşimiz 8 saat çalışıp evine dönecek. Öğretmen kardeşlerimize de sözüm var. Göreve gelir gelmez, atama bekleyen 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Esnaf kardeşlerimiz zor durumda. 6 lider söz verdik. Göreve gelince Esnaf Bakanlığı kuracağız. Alışveriş merkezlerini 1 gün kapatacağız. O gün vatandaş gidip esnaftan alışveriş yapacak. Hiç kimsenin, hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir yapı kuracağız. Alın teri dökenin alnını öpeceğim, alın terinin hakkını vereceğim” şeklinde konuştu.

“Bay Kemal kul hakkı yemez, kul hakkı yedirmez”

6 lider olarak ülkenin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve bunları çözmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizin hayalleriniz, bu kardeşinizin hedefi olacak. İki grup benimle uğraşır. Birincisi 5'li çeteler. 5'li çetelerin paralarını getireceğim, memleketi soydular soğana çevirdiler. Efendim 'Acaba Bay Kemal'i nasıl cumhurbaşkanı adayı yapmayız?' Bununla ilgili uğraştılar, didindiler, dosyalarımı araştırdılar. 27,5 yıllık devlet görevimi araştırdılar. Allah'a çok şükür hiçbir şey bulamadılar. Şimdi nasıl ayağını kaydırırız. Ne sizin gücünüz yeter ne de başkalarının gücü yeter. Allah nasip ederse milletin oylarıyla olacağız. İkincisi, uyuşturucu baronları da uğraşıyor. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım, kökünü. Gencecik evlatlarınızı hiç kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Onların yolunu, köprüsünü, okulunu, kreşini Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak. Onun için 2 yıl diyorum. 2 yıl içinde göndereceğiz ve bu ülkeye huzuru getireceğiz. Benim evladım, benim çocuğum işsiz, onlar asgari ücretin yarısıyla iş buluyor ve çalışıyor. Milyonlarca evladımız işsiz. Bay Kemal kul hakkı yemez, kul hakkı yedirmez. Ayrışma ve kutuplaşmalara son vereceğim. Çok güzel ve çok zengin bir ülkeyiz. Ne ezen, ne ezilen, insanca hakça bir düzeni bu ülkeye getireceğiz."

Konuşmasının ardından milletvekili adaylarını Denizlilere tanıtarak oy isteyen Kılıçdaroğlu, programın ardından beraberindekilerle birlikte kentten ayrıldı.