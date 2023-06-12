Milletvekili Şahin Tin, Çardak - Bozkurt yolunun yenilendiğini duyurdu

Şahin Tin; “Konforlu yolculuk için yollara dair yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hayat ulaşınca başlar” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Bozkurt ile Çardak arasında kalan 5 kilometrelik duble yolun yapım, onarım ve zemin iyileştirme çalışmalarının yapım sürecinin başladığını ve kısa sürede tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmanın başladığını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Yol medeniyettir” dedi.

“Denizli'mizin yolu açık olsun”

Milletvekili Şahin Tin, yaptığı paylaşımında, “Bozkurt ile Çardak ilçelerimiz arasındaki 5 kilometrelik yolun yapım, onarım ve zemin iyileştirmesi için çalışmalar başladı. Bölünmüş yol sıcak asfalt malzemesi ile kaplanarak kısa sürede güvenli şekilde trafiğe açılacak. Yol medeniyettir. Denizli'mizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.