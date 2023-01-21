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Milletvekili Şahin Tin'den, İsveç'te Kur'an yakma iznine sert tepki

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İsveç makamlarınca Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemine izin verilmesini şiddetle lanetledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İsveç makamlarınca Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine izin verilmesini şiddetle lanetledi. Şahin Tin; “Kutsal değerimize saldırı, nefret ve insanlık suçudur” dedi.



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, İsveç makamlarınca Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen menfur eyleme izin verilmesini sert tepki gösterdi. Milletvekili Şahin Tin şunları ifade etti: “Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen menfur eylemi lanetliyorum. İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı barbarlığa izin veren İsveç makamlarını şiddetle kınıyorum. Kutsal değerimize saldırı, nefret ve insanlık suçudur.”

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