Milletvekili Şahin Tin'e önemli görev

Şahin Tin; “Üretim dinamiklerinin beklentilerini bilen bir sanayici ve siyasetçi olarak memleketimize hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi seçilmesinin ardından komisyonun yaptığı ilk toplantıda Komisyon Başkanvekilliği görevine seçildi. Milletvekili Şahin Tin, 26 ve 27'nci dönemde olduğu gibi 28'inci dönemde de kendisine tevdi edilen vazifeleri hakkıyla yerine getirmek için özveriyle çalışacağını belirtti. Şahin Tin; “Bir kez daha, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi seçildiğim yüce meclisimizde arkadaşlarımızla birlikte başarılı hizmetler yapmayı diliyorum. Verimli bir dönem geçirmek için azimle gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmenin kararlılığında olacağız. Sektörlerin ayakta kalması, güçlenmesi, kentimizin ve ülkemizin yarınlarına dair umutlarımızı da güçlendiriyor. Bu nedenle vaktimizi ve enerjimizi memleketimize harcamaya devam edeceğiz. Üretim dinamiklerinin beklentilerini bilen bir sanayici ve siyasetçi olarak memleketimize hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi.

“Denizli'mize hizmet için fırsata dönüştüreceğiz”

Güvenen, destek veren ve bu göreve kendisini layık gören Milletvekillerine teşekkür eden Milletvekili Şahin Tin, bu görevleri, Türkiye'nin yarınlarına ve Denizli'ye hizmet etmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Şahin Tin; “Denizli'miz sanayi kenti, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, ülkemizin güçlü yarınlarına omuz veren müteşebbis insanların olduğu bir kent. Üzerimize yüklenen sorumluluğun farkındayız. Bugüne kadar vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmenin derdinde olduk, bundan sonra da aynı azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sanayici bir kişi olarak kimliğimizin de kentimizin potansiyeliyle örtüşüyor olmasını sanayimiz için avantaja dönüştürmenin gayretinde olacağız” dedi.

Milletvekili Şahin Tin, ayrıca AK Parti TBMM Grubunda yapılan seçimde “Grup Denetçiliği” görevine de seçildi.