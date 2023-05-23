Milletvekili seçilemedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy istedi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Denizli 1. sıra milletvekili adayı Ferudun Ünal, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletvekili seçilememesine rağmen, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için ilçe gezilerini sürdürüyor.

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine MHP'den Denizli 1. sıra milletvekili adayı olarak katılan Ferudun Ünal, seçimlerin ardından MHP ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunarak desteklerinden dolayı teşekkür edip, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. Tur seçimlerde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

İlçe teşkilatlarının çalışmalarına, “Güçlü Türkiye” hayalinin gerçekleşmesi için ara vermeden devam etmesini isteyen Ferudun Ünal, “Türkiye'deki istikrarın bozulmaması ve yatırımların hız kesmemesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkması lazım. PKK destekçilerinin işbaşına gelmemesi için, vatanın bekası için Milliyetçi olan herkes sandık başına gitmeli ve oyunu Cumhur ittifakı adayı Erdoğan'a vermelidir” dedi.

Teşekkür ve destek ziyaretleri çerçevesinde Acıpayam, Serinhisar, Tavas, Kale, Sarayköy, Güney ve Çivril ilçe başkanlıklarında partililerle bir araya gelen Ferudun Ünal, 28 Mayıs'a kadar tüm ilçeleri teker teker yeniden dolaşacağını ve “Türk milletine ve Türk devletine destek” için Cumhur ittifakı adayının yeniden seçilmesinin elzem olduğunu partililere anlattı.