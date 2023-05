Milletvekili Tin, Beyağaç'ta hemşehrileriyle kucaklaştı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti olarak bugüne dek Denizli'de tarıma 10 milyar TL'nin üzerinde destek sağladıklarını ifade ederek, “Üreten, eken, diken ülkemizin büyümesine, kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlayan her emeğin başımızın üstünde yeri var, her daim yanlarındayız. Her şey üreticilerimiz için" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Beyağaç ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Şahin Tin ziyaret çerçevesinde Yeniçeşme, Geriçam, Eşenler, Uzunoluk Mahallelerinde hemşehrileri ile kucaklaştı.

“Beyağaç'ın asırlık sorunlarını çözdük”

Gittiği her mahallede yoğun bir ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılaşan Milletvekili Şahin Tin, Eşenler Mahallesi'nde tütün fidesini dikime hazırlayan üreticileri ziyaret etti, bir süre onlarla sohbet ederek çalışmalarına destek oldu. Ayrıca Milletvekili Şahin Tin, Beyağaç'ta işçilerle bir araya gelerek, istek, talep ve dileklerini dinledi. Şahin Tin; “Beyağaç ilçemiz bizim gözbebeğimiz. Çalışkan insanlarıyla sırt sırta gönül gönüle vererek tarihe not düşen destansı işlere imza attık. Bölgedeki başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak için her türlü desteği sağladık. Beyağaç'ımızda başta asırlık tapu sorunu olmak üzere uzun yıllardan beri kadük olmuş sorunlara hep birlikte AK Parti iktidarı olarak neşter vurduk. Bir yandan insanlarımızın derdiyle dertlenirken diğer yandan da ilçemizi geleceğe, Türkiye Yüzyılına hazırlamak için güçlü hamleler yaptık. Eser ve hizmet siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik. Millet ve memleket sevdamızdan zerre ödün vermeden güçlü yarınlarımız için yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Doğru adımlarla yola devam”

Denizli'ye 2003-2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca toplam 10 milyar 259 milyon TL yatırım ve destek sağlandığını anlatan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Güzeller güzeli şehrimizde tarım büyüyor ve gelişiyor. Tarımsal üretim değeri Denizli'nin 2002'de 921 milyon TL iken 2020 yılında bu rakam 9.7 milyar TL'yi aştı. Yine Hükümetimizce Denizli'ye ayrılan tarımsal destek ödemeleri 20 yılda 19 kat artış gösterdi. 2002'de 28.9 milyon TL destek ödemesi yapılırken 2022 yılında bu rakam 539 milyon TL'ye ulaşmıştır. Üreten, eken, diken ülkemizin büyümesine, kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlayan her emeğin başımızın üstünde yeri var, her daim yanlarındayız. Her şey üreticilerimiz için. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde doğru adımlarla yola devam diyoruz. Bizlere verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.