Milletvekili Tin, DTO Meclis üyelerine seslendi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası'nın Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısına katıldı. Burada meclis üyelerine seslenen Milletvekili Şahin Tin, “Bütün amacımız Denizli'ye hizmet etmek. 21 yıllık icraatımızla Denizli'nin değerine değer kattık” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Nisan ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın ev sahipliğinde, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın riyasetinde gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerine hitap etti.

“Amacımız daha çok üretim”

Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da aziz milletin emrinde Denizli ve Türkiye'ye hizmet etmek için canla başla gayret halinde olduklarını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve hedefleri doğrultusunda bugüne dek ülkemize birçok hizmet ve yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz“ dedi.

DTO'nun kentte çok önemli bir görevi olduğunu ve Denizli için vizyon mahsulü işlere imza attığını ifade eden Milletvekili Şahin Tin, “Sizlerden gelen talep, sorun ve sıkıntıları biz de sizlerle birlikte ilgili makamlara ilettik, ihtiyacın yerine gelmesi için gayret ettik. Denizli'nin üretim kapasitesinin artırılması ile ilgili üreticilerimizden gelen talepleri yerine getirmeye çalıştık. Makine İhtisas OSB'de uzun bir çalışma neticesinde sona geldik. İnşallah bu sene atılan temellerin yükselmesiyle fabrikaları göreceğiz. Denizli'de sadece tekstil, mermer, kablo değil, aynı zamanda makine sektörünü de fark edeceğiz. Daha modern ve kullanışlı bir kompleks ile sanayi sitelerinde üretimi göreceğiz. DTO ile birlikte ayrıca Geri Dönüşümcülerle ilgili bir çalışmamız var. Aynı zamanda Gıda İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi'ni Ticaret Odamızın önderliğinde hep beraber Denizli'ye kazandırmış olacağız” dedi.

“Türkiye her alanda gelişti, büyüdü”

Vatana ve millete hizmet etme gayesiyle çalıştıklarını belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Yarın geriye baktığımızda eserler bırakmak gerekiyor. Görev yaptığımız sürece Denizli'ye önemli katkılar sunduk. Çiftçiden işçimize, emeklimizden esnafa, sanayicimizden girişimcilerimize kadar herkesin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Denizli'nin daha yaşanabilir bir kent olması için çok önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdiklerini anlatan Milletvekili Şahin Tin, bir süre önce hizmete alınan Honaz Tüneli ve yapımında sona yaklaşılan Denizli-Aydın otoyolu ile bölgenin en büyük hastanesi olacak Şehir Hastanesi başta olmak üzere yatırımlarla Denizli'nin değerine değer kattığını söyledi. Şahin Tin, “Bütün gayemiz Denizli'ye hizmet. Bunu hep birlikte Denizli olarak başarıyoruz. Türkiye her alanda gelişti, büyüdü. Artık Türkiye üreten bir ülke. Önümüzdeki beş yıllık hedefimiz, milletimizin yaşamsal zenginliğini ve refah seviyesini yükseltecek çalışmalar yapmaktır. Bu hususta tüm planlamalarımızı yaptık. Türkiye Yüzyılına Denizli'mizi ve Ülkemizi hazırladık. Birlik, beraberlik ve milli şuur ile iç ve dış mihraklardan ülkemizi temizleyecek güçlü bir Türkiye hedefliyoruz. Bayrağımızı, devletimizi, milletimizi ve milli bekamızı muhafaza etmek için hiç bir tedbiri almaktan geri durmayacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Vatanımızın bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Dost düşman bunu böyle bilmelidir” dedi.