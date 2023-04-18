Milletvekili Tin'den Tavas'a müjde

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Tavas Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretinde Türkiye Yüzyılı ve Büyük Türkiye Yolculuğu konularında bilgilendirmelerde bulunan Milletvekili Tin, “Tavas'a yeni sanayi sitesi yapımı için kolları sıvıyoruz” müjdesini verdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Tavas Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi ve Tavas'a yeni bir sanayi sitesi yapımı için çalışmalara başlandığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Tin, şu ifadeleri kullandı: “Sizlerin üretimleri, emekleri ve alın terleri, ülkemizin kalkınması için son derece önemli. Bu sebeple her zaman yanınızdayız ve desteğimiz her zaman devam edecektir. Türkiye, son yıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Bizler de ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede Tavas ilçemize de yeni bir sanayi sitesi yapımı için kolları sıvıyoruz. Yeni sanayi sitesi projesi ile ilgili olarak çalışmalarımızı başlattık. İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla modern bir sanayi sitesi yapacağız. Bu sanayi sitesi ile ilçemizin ekonomisine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz”

“Esnafımızın güçlü yarınları için canla başla çalışıyoruz”

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda büyük bir gelişme gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde güçlü ve saygın bir ülke haline geldi. Ülkemiz, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük adımlar attı. Türkiye'nin yükselişi sadece ülkemize değil, dünya barışına da katkı sağlıyor. Milli hasletlerine düşkün, kimliğini ve ülküsünü el üstünde tutan, kültürünü yaşatan birbirine sıkı sıkıya bağlı esnafımızın güçlü yarınları için canla başla çalışıyoruz" dedi.

“Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Tin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceğine yönelik hedeflerini "Türkiye Yüzyılı ve Büyük Türkiye Yolculuğu" olarak tanımladığını söyledi. Bu yolculukta esnaflarla buluşmaya, vatandaşlar kucaklaşmaya devam ettiklerini vurgulayan Tin, " Gaye ve gayretimiz milletimizin gönlündeki yerimizi diri tutmak. Büyük Türkiye yolculuğumuzda adımlarımızı daha güçlü atmaktır. Hemşehrilerimiz, iradesine, istiklal ve istikbaline sahip çıkıyor, aydınlık yarınlara inanıyor. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.