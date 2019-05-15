Milli Mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı

Denizli'de Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gençlerin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Delikliçınar Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından başlayıp, Atatürk ve Kayalık Caddelerinden devam ederek Milli Mücadelenin ilk mitinginin yapıldığı Bayramyeri Meydanında son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte halk oyunları gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de başlayan milli mücadele hareketine değinerek, “Bugün bu alanda 100 yıl önce, o kıvılcımı, mukavemette bulunmak noktasında gayreti ortaya koyuyorlar. ‘Ne olursa olsun, vatan için bayrak için namus için, inancımız için düşmana karşı koyacağız ve bertaraf edeceğiz' diyorlar. Ecdadımız tarafından Denizlimiz bize yurt edindikten sonra buraya düşman postalı değmemiştir. Hiçbir düşman askeri buraya işgal amaçlı girmemiştir. İşte kurtuluş gününün olmamasını sağlayanlar 15 Mayısta Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve burada toplananlardır. Geçmişte bu toprakları müdafaa etmek için canını vererek şehit olanlar, gazi olanlardır. Bize düşen, onların emanetine sahip çıkmaktır. Yine aynı meşale, aynı yürüyüş başlıyor ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi Afyon'a gidiyor, bölgeyi toparlayıp koordine ediyor. Nazilli'ye kadar gelip işgal etmiş olan Yunan'ları ilk etapta Denizli'den çıkan askerlerle birlikte Aydın'a kadar püskürtüyorlar” dedi.