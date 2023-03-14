Milli Şairin torunu, dedesinin bilinmeyen yönlerini anlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy'u Denizlililerle buluşturdu. “Ailesinin Dilinden Mehmet Akif” adlı sunum yapan Ersoy, Milli Şair'in bilinmeyen yönlerini Denizlililerle paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel bir anma programı hazırladı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıldönümünde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, “Ailesinin Dilinden Mehmet Akif” adlı sunumuyla Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen yönlerini Denizlililerle paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, “Ailesinin Dilinden Mehmet Akif” adlı sunumuyla vatan şairinin hayatından önemli kesitleri, dönüm noktalarını ve hâtıralarını paylaştı.

Dedesi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

TBMM'nin kuruluşunun ardından ülkenin milli marşı için para ödüllü bir yarışma düzenlendiğini ve bu yarışmaya gönderilen 724 şiirin beğenilmediğini ifade eden Selma Argon Ersoy, Vatan Şairi Mehmet Akif'in para ödüllü bir yarışma olmasından dolayı eser yazmadığını anlattı. Kurucu mecliste aynı zamanda milletvekili olan Ersoy'un, daha sonra Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine Taceddin Dergahı'nda kaleme aldığı eseriyle yarışmaya katıldığını kaydeden Ersoy, “İki gün içinde hazırladığı muhteşem eserini imzasız olarak meclise iletmiş. Dünyada her ülkenin milli marşı vardır ancak bizimki İstiklal Marşı'dır. Var mı başkasının İstiklal Marşı? İstiklal Marşı; hem istiklalimizin, hem istikbalimizin marşıdır. O bizim bayrağımıza, vatanımıza, Allah'a sevgimizin, inancımızın şiiridir” ifadelerini kullandı.

"Edebi kişiliğinin yanında güçlü bir devlet adamı"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan söyleşinin ardından kıymetli bilgiler için Selma Argon Ersoy'a teşekkür ederek, İstiklal ateşinin Anadolu'ya yayılmasında önemli rol üstlenen ve bu yolda büyük fedakarlık gösteren Üstad Ersoy'un edebi kişiliğinin yanında güçlü bir devlet adamı da olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy'u ve eserlerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Zolan, günün anısına Selma Argon Ersoy'a üzerinde horoz kaidesi bulunan plaket ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'ndan yayımlanan Prof. Dr. Önder Göçgün'ün kaleme aldığı “Mehmet Akif'i Tanımak” adlı eseri hediye etti.