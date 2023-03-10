Milli Şair'in torunu Selma Argon Ersoy, Denizlililerle buluşacak

Denizli'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel program hazırlandı. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, “Ailesinin Dilinden Mehmet Akif” adlı sunumuyla Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel bir anma programı hazırladı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıldönümünde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, “Ailesinin Dilinden Mehmet Akif” adlı sunumuyla Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen yönlerini Denizlililere anlatacak. 13 Mart Pazartesi saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek söyleşiye tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi. Selma Argon Ersoy'un konuşmacı olduğu bu özel söyleşiye katılım ücretsiz olacak.