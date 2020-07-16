Milli sporcular, 15 Temmuz'da Denizli sancağını elden ele taşıdı

yıldönümünde anma etkinlikleri kapsamında, milli sporcular, zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıdı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan milli sporculara hediye takdiminde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında şehitler için anma programı düzenledi. Hafta boyunca yapılan birbirinden farklı etkinliklerde, milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temaları işlendi. Etkinlikler Çardak'ta Trap yarışmaları ile başlayarak, Online Dart Yarışması, Satranç, Masa Tenisi, Karate Kata yarışmaları ve 15 Temmuz Şehitleri Anma Atletizm Koşusu düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta aynı saatte uyguladığı haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Sancak Koşusu oldu. Açıkhava Tiyatrosu önünden saat 22.00'de başlayan etkinlikte 100 metre arayla konumlanacak milli sporcular, sırayla birbirlerine sancak teslim ederek, Türk Bayrağını verdi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına sancağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ali Fuat Atik'e takdim etti. Güzergah trafiğe kapatılarak etkinlikte 25 milli sporcu görev aldı.

Öte yandan, Denizli Gençlik Merkezi, 15 Temmuz haftasına yoğun bir programla hazırlandı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabah gençler, sabah namazında buluşacak. Gün boyunca sosyal medya hesaplarından yapılan gazilerle söyleşiler, şiir ve kahramanlık ezgileri gibi online etkinliklerden yanı sıra resim yarışması ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kaymakamlar ve protokol katılım sağladı.