Milyoner olma hayaliyle gelip 400 bin liradan oldular

Denizli'de aralarında kendi arkadaşının da olduğu İstanbul'dan gelen 4 kişiye, 4 milyon 260 bin TL'lik dövizi 400 bin liraya satma vaadiyle kandıran dolandırıcı, parayı saymak için girdiği binanın arka kapısından kaçtı. Uzattığı saçını boyatan ve paraları eğlence mekanlarında harcayan şüpheli, JASAT'ın takibi sonucu saklandığı ahırda yakalandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Muharrem S. (48), İstanbul'da yaşayan arkadaşını arayarak, yaşlı teyzesinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 260 bin TL olan 200 bin pound olduğunu ve bunu kendisine 400 bin liraya verebileceğini söyledi. Bir anda milyoner olma hayaline kapılan 4 arkadaş, değiş tokuş işlemini gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan Denizli' ye geldi. Buluşma noktasında kendi arkadaşı ve diğer 3 mağdur ile bir araya gelen Muharrem S., “Ayşe Teyzem daha önce yabancı uyruklu bir hastanın bakıcılığını yaparak bu parayı biriktirdi. Şimdi ise bu parayı bozdurmak için benden yardım istedi” dedi. İçi kağıt parçaları dolu çantayı gösteren Muharrem S., kağıtların üzerine yerleştirdiği birkaç dövizle mağdurların güvenini kazandı.

‘Teyzemin son isteği parayı eliyle saymak deyip arka kapıdan kaçtı”

Ayşe Teyzesinin tek hayalinin 400 bin lirayı kendi eli ile saymak olduğunu söyleyen şüpheli, mağdurlardan aldığı parayla köyde boş bir eve girip arka kapıdan kaçtı. Muharrem S.'nin uzun süre geri dönmemesi üzerine girdikleri evin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan 4 kişi, jandarmaya müracaat etti.

Saçını boyayıp, paraları mekanlarda yedi

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yaklaşık 1 ay adım adım takip edilen Muharrem S., bir köy evinin ahırında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, mağdurlardan aldığı parayı eğlence mekanlarında yediğini, yakalanmamak için ise saçını uzatıp boyattığını itiraf etti.

Ege Bölgesi'nin en hızlı dolandırıcılarından birisi olduğu iddia edilen Muharrem S.'nin Denizli, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Isparta illerinde 37 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. ‘Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.