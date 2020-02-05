Minare kubbesinin yıkılma anı İHA kamerasında

Denizli'de şiddetli esen rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca, kentte çatılar ve reklam tabelaları yerinden söküldü ağaçlar devrildi. Bir caminin minaresinin cam kubbesinin caminin üstüne devrilme anı İHA tarafından anbean görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren esmeye başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca deyim yerindeyse kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km'ye yaklaşan lodos çatılar ve reklam tabelalarını yerinden söktü, cami minare kubbelerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Merkezefendi ilçesi Esma Hatun Camisi'nin minaresinin cam kubbesinin yerinden oynadığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye caminin çevresindeki geçen yolları araç ve yay trafiğine kapattı. Bu sırada yerinden oynayan kubbe ise büyük bir gürültüyle caminin üzerine devrildi. İtfaiyenin yolu kapatması olası bir facianın önüne geçti. Minarenin kubbesinin yıkılma anı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından anbean görüntülendi.

Kentte olumsuz hava koşulları devam ediyor.