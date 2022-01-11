Minderde 330 sporcu heyecanı Denizli'de yaşayacak

İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 330 sporcu grup aşamasında Denizli'de buluşarak kıyasıya yarışacak. Dereceye girenler Samsun'da düzenlenecek Türkiye Finallerinde mindere çıkmaya hak kazanacak.

Ata sporumuz güreşte yeni bir heyecan Denizlilileri bekliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Okul Sporları Gençler Grup Müsabakaları 14-16 Ocak tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 330 sporcu grup aşamasında Denizli'de buluşacak. 13 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da idarecilerin katılımıyla Hasan Güngör Spor Salonunda yarışmaların teknik toplantısı gerçekleşecek. Yapılan teknik toplantıların ardından ise güreşçiler tartıya çıkacak. Üç gün boyunca güreşin kalbinin atacağı yarışmalarda serbest ve grekoromen stilde güreş müsabakaları gerçekleşecek.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 24-27 Şubat'ta Samsun'da düzenlenecek Türkiye Finallerinde mindere çıkmaya hak kazanacak.