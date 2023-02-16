Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Denizli'de minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden baygın halde çıkarılarak hastaya kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.K. kontrolündeki 20 AHE 994 plakalı minibüs, M.A. idaresindeki 42 EN 993 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak aldığı darbeyle bayıldı. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı çıkardıktan sonra hastaya kaldırdı. Hasar alan araçlar otoparka çekilirken, bir süre kapatılan yol tekrardan açıldı. Minibüs sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.