Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, seyir halindeki minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya karayolu üzerinde bulunan Adnan Mendres Bulvarında E.K. idaresindeki 20 AAB 207 plakalı minibüs ile C.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobil, yan yatarak kendisini sıkıştıran minibüsle birlikte hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibi içerisinde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekibine teslim etti.

Kazada yaralan bir kişi hastaneye kaldırılırken, büyük maddi hasarın oluştuğu araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.