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Minik atletler madalya için ter döktü

Denizli’de ’Okullararası Puanlı Atletizm Küçükler İl Birinciliği’ şampiyonası tamamlandı.

Denizli'de 'Okullararası Puanlı Atletizm Küçükler İl Birinciliği' şampiyonası tamamlandı. Albayrak Atletizm Pisti'nde gerçekleşen turnuvada 217 sporcu ter yarıştı.


Denizli'de bu hafta atletizm heyecanı yaşandı. Albayrak Atletizm Pisti'nde yapılan turnuvada 2018-2019 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Küçükler İl Birinciliği yarışmaları yapıldı. Küçükler ve miniklerde kız ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 31 takım ve 217 sporcu katıldı. Uygun saha koşullarında yapılan atletizm yarışmalarında minik sporcular okullarını en iyi şekilde temsil edebilmek için ellerinden geleni yaptı.


Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar takdim edildi.

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