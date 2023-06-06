İhlas Haber Ajansı

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Minik eller hentbolda buluştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de geleneksel hale gelen ve bu sene 8.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de geleneksel hale gelen ve bu sene 8.'si düzenlenen Minik Eller Hentbol Şenliği başladı.


Göksel Erdoğan anısına düzenlenen ve 3 gün sürecek 8. Minik Eller Hentbol Şenliği organizasyonuna bölge illerinden de katılım oldu. 30 takımdan 300 öğrencinin katıldığı şenlik havasında geçen maçlar, Kınıklı Spor Salonunda oynanıyor. Hentbol sporunu sevdirmeyi hedefleyen yarışmalar sonunda tüm katılımcılara madalya verilecek.

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