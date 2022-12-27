Minik öğrenciler mamaların nasıl üretildiğini gördü

Merkezefendi Belediyesi'nce faaliyete geçirilen ‘Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'ni gezen minik öğrenciler bilgilendirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Minik öğrenciler can dostlarımız için ürettiğimiz mamaların nasıl üretildiğini gördüler” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına hem barınma hem de yiyecek ihtiyacını karşılamak için kurulan ‘Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi' minik ziyaretçilerini ağırladı. Ahmet Nuri Özsoy İlkokulu ve Musa Kazım Manasır İlkokulu öğrencileri Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek sokak hayvanlarına verilen hizmetler konusunda bilgilendirildi. Pet Kafe'deki gezide öğrencilerin mama üretimi hakkında merak ettikleri sorular görevliler tarafından yanıtlandı.

“Öğrencilerimize Pet Kafe'yi anlattık”

Pet Kafe'de minik öğrencileri ağırladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerekiyor. Okul yöneticileri hayvan sevgisini minik öğrencilere aşılamak için Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimizi ziyaret etti. Can dostlarımız için ürettiğimiz mamaların nasıl üretildiğini gördüler. Gezide, çalışanlarımız tarafından mamaların nasıl hazırlandığı ve nasıl sokak canlılarına ulaştırıldığı anlatıldı. Okul yöneticilerine, öğretmenlere ve minik öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.