Minik öğrenciler yarıyılın yorgunluğunu şenlikte attı

Merkezefendi Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alan minik öğrenciler için ‘Yarıyıl Karne Şenliği' düzenledi.

Yarıyıl karne şenliği minik öğrencilerin katılımıyla çoşkuyla yaşandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da şenliğe katılarak minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karnelerini alan minikler, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte danslar, sihirbazlık gösterileri, boyama, maskotlar ve yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlendiler. Minik öğrenciler ‘Sincap Sinco' isimli çocuk tiyatro oyununda da salonu doldurdular.

Tiyatro ekibi çocuklarla buluştu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımız çok sıkıldı. Pandemi döneminde sıkılan çocuklarımıza güzel bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklarımızla birlikte olarak mutlu olmak, onlarla eğlenmek istedik. Merkezefendi Belediyemizin tiyatro ekibinin oyununu çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklar bizim için çok önemli. Çocuklar bizim için gelecek. Onlar bizi ileri refah seviyelerine çıkaracak. Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız, sizlerin vizyonu ne kadar açık olursa, sizlerin yüzü ne kadar çok gülerse, sizler ne kadar çok mutlu olursanız bizler de o kadar mutlu oluruz. Sizleri gördüğümüzdeki mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Herkese iyi tatiller diliyorum, iyi seyirler diliyorum. Anne ve babalara çocuklarını buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Sizler yeter ki isteyin, biz Merkezefendi Belediyesi olarak sizler için her hizmeti vermeye hazırız. Daima sizin yanınızdayız” diye konuştu.