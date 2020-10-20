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Minik Yağmur'un yüzü güldü

Denizli Ülkü Ocakları, Çivril ilçesine bağlı Beydilli Mahallesindeki okulda zor şartlar altında hayat mücadelesi veren Özkan ailesinin yüzünü güldürdü.



Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, Beydilli'de bulunan eski bir okulda yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren Fadime Özkan'ın minik kızı Yağmur'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Aydınlı ayrıca, Özkan ailesinin acil ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Çivril Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen doğum günü partisinde minik Yağmur'un mutluluğu görülmeye değerdi.


Başkan Aydınlı ve Meclis Üyesi Lütfü Karaman, Yağmur'a çeşitli hediyeler, çiçek ve pasta ikramında bulundular.



Aydınlı, “Beydilli okulunda zor şartlar halinde yaşamını sürdüren Fadime teyzemizin dünya tatlısı kızı Yağmur'un doğum gününü Çivril Ülkü Ocaklarımızda kutladık. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis Üyemiz Lütfü Karaman, İl Ocak Yöneticimiz Ümit Özen ve Çivril Ülkü Ocakları Başkanımız Mehmet Şahin başta olmak üzere bu yavrumuza unutamayacağı anılar yaşatan Çivrilli Ülküdaşlarımızı kutluyorum” dedi.

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