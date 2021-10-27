Minikler 4 ayrı modelle geleceğe hazırlanıyor

Çocukların eğitim hayatlarındaki başarısına büyük katkı sunan, yol haritası hazırlayan erken çocukluk eğitiminin önemi dolayısıyla Denizli Çözüm Koleji, bünyesinde önemli akademik başarılara imza attığı ortaokul ve lisenin yanı sıra ilkokul ve anaokulu eğitimini de başlattı.

Çrocukların eğitim hayatlarının temelini en donanımlı şekilde hazırlamak için uyguladıkları eğitim modelleri hakkında bilgiler veren okulun kurucu ortaklarından Kadriye Kıyak, “Okul olarak erken çocukluk eğitiminin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bizce okul öncesi, çocuğun hayata dokunmaya başladığı çok önemli bir dönemdir. Bu dönemin önemi ve bilinci doğrultusunda okulumuzda Erken Çocukluk Eğitim (ECE) Programıyla birlikte Reggio Emilia, Gems, Montesorrı erken çocukluk eğitim modellerini bir arada kullanıyoruz. EÇE programı, çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psikomotor, özbakım alanlarının desteklenmesine yönelik geliştirdiği bütüncül sistemi ile öğrenmeye uygun etkin öğretim ortamı sunuyor. Diğer programları da bir arada uygulayarak, merak eden, üreten, sorgulayan bireyler yetiştiren ve doğanın-çevrenin 3. öğretmen olduğu, deneyimsel, oyun ve araştırma odaklı öğrenme fırsatlarını sunan bir tarz ile öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bu sayede somut yaşantıları sembolik ifadelere dönüştürerek yeni keşiflerin kapısı aralıyoruz. Hayatlarına dokunduğumuz 36-60 ay grubundaki çocuklarımızın ilgi, ihtiyaç, gelişim ve öğrenme özelliklerini dikkate alarak, verdiğimiz eğitimin somut öğeler üzerinden yaparak yaşayarak gerçekleştirilen bir içeriğe sahip olmasına, çok önem veriyoruz. Öğrenmenin eğlenceli hale getirilmesini temel alan ve bu yaklaşımla kaliteli bir eğitim ortamı hazırlayan okulumuzda; sağlam bir eğitim yaklaşımının yanı sıra mesleki alanda kendini kanıtlamış idareci ve öğretmenleriyle birlikte, hijyen ve güvenliği esas alan, her türlü eğitsel yayınları, eğitici öğretici oyuncakları ve özenle tasarlanmış anaokulu derslikleri ve atölyeleriyle, geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim ışığı sunuyoruz” dedi.

“Yabancı dil eğitimi ve sanat atölyeleri”

Çocukların yabancı dil öğrenme becerilerini anaokulundan kazanmaları içinde dil eğitimine önem verdiklerini belirten Kıyak, “Okulumuzun dil eğitiminde, akademik kurullar tarafından geliştirilmiş olan touch modelini uyguluyoruz. Native Speaker ve Türk öğretmenlerin birlikte çalıştığı okulumuzda, haftada en az 12 saat İngilizce eğitimi veriyoruz. Sosyal, kültürel, sınıf içi ve yurtdışı etkinliklerle pekiştirerek kalıcı öğrenme sağlıyoruz. Okul öncesi çocukların erken yaşta iç dünyalarını özgürce ve özgünce harekete geçirmeleri de çok önemlidir. Bizler onlara görsel sanatlar, drama ve müzik atölyelerinde beş duyunun gelişimini destekleyen, belki de ilk eserlerini yapacakları bir ortam sunuyoruz. Çocuklarımıza, özgünce yaptıkları çalışmaları sergilemenin mutluluğunu doyasıya yaşatıyoruz. Öğrencilerin sadece akademik ya da kültürel gelişimleri değil yaşamları boyunca kullanacakları temel becerileri de kazanmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz sosyal yaşam becerileri ve steam maker atölyelerinde, temel sosyal yaşam becerilerini geliştirecek, hayatlarını kolaylaştıracak beceriler kazandırmayı hedefliyoruz. Kodlama, robotik programlama, 3D printer gibi çalışmaların farkındalığını çocuklarımızda oluşturarak teknolojiye yön verecek küçük buluşçular yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.