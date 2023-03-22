Minikler Dünya Su Günü'nü Başkan Zolan ile kutladı

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin “Minik eller yağmur topluyor” projesi tanıtıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Saime Aslan Anaokulu'nda özel bir program düzenledi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Milli Eğitim İl Müdürü Süleyman Ekici, okul idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Dünya Su Günü'ne özel çeşitli süsleme ve kıyafetlerle programa hazırlanan miniklere Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin su duyarlılığı ve tasarrufunu anlatan “Minik Minik Ellerim, Susuz Büyümez Düşlerim” adlı gösteri sunuldu. Daha sonra anaokulu öğrencileri bu özel gün için hazırladıkları resim sergisi ve diğer müzikal gösterilerle programa renk kattı. Miniklerle yakından ilgilenen Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler çocuklara günün anısına rüzgargülü hediye etti. Gösterilerin arından Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin okul bahçesinde uygulamaya koyduğu “Minik eller yağmur topluyor” projesi tanıtıldı.

Büyükşehir DESKİ projeyi yaygınlaştırmak istiyor

Yağmur sularının depolanması için yaptıkları projeyi anlatan DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, okulların bahçe sulaması gibi birçok ihtiyacını karşılayabilecek yağmur suyu toplama projesinin öneminden bahsetti. Okul çatılarına maliyeti çok düşük ve basit bir düzenekle kurulan sistemle yağmur sularının 5 tonluk su deposunda toplanabildiğini anlatan Türlü, su tasarrufu için projeyi yaygınlaştırmak istediklerini, bunun yanında okullarda verilecek su tasarruf bilinciyle suyun öneminin gelecek nesillere daha iyi anlatılabileceğini anlattı. Türlü, ayrıca uygulamada 100 metrekare çatı alanına düşen yağmur ile 5 tonluk yağmur suyu hasadı tankının 1 günde dolabileceğine dikkati çekti.

“Suyumuzu korumak geleceğimizi korumaktır”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, projenin çok güzel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden dolayı yaşanan kuraklığa dikkati çeken Başkan Zolan, “Boşa giden yağmur sularını depolayarak bahçe sulaması gibi ihtiyaçlar için kullanmak çok çok kıymetli ve önemli. Proje aslında basit bir sistemle ve çok az bir yatırımla yapıldı. Suyumuzu korumak geleceğimizi korumaktır, tüm canlıları korumaktır. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğümüze ve okulumuza teşekkür ediyorum” dedi.

Su tasarrufu bilincinin çocuklara küçük yaşta aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Geleceğimiz kurak olmasın, aydınlık olsun, yeşil olsun, hep mutlu olalım inşallah” ifadelerini kullandı.