Minikler için ‘masal saati' etkinliği

Merkezefendi Belediyesi tarafından çocukların hayal kurma becerisini artırmak ve kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla başlatılan ve çocuklar ile aileleri tarafından büyük ilgi gören ‘Masal Saati' etkinliği, 29 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da Merkez Kütüphane'de gerçekleştirilecek. 4 ila 6 yaş aralığındaki çocukların katılacağı etkinlik için 0258 297 00 20 numaralı hattan randevu oluşturulması gerekiyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için Merkezefendi Belediyesi olarak projeler üretmeye, faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Onların okul hayatlarına, eğitimlerine üst düzeyde katkı sağlamak, ailelerimize destek olmak için çalışıyoruz. Özellikle dezavantajlı mahallelerimiz ile dezavantajlı çocuklarımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz. Onların daha çok bu tür etkinliklerin içerisinde olmaları gerekiyor. Gerçekleştireceğimiz ‘Masal Saati' etkinliğinde çocuklarımız, masal dinlerken aynı zamanda masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıkacak. Miniklerimizi bu keyifli etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.