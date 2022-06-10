Minikler ilk yabancı dil sertifikalarını aldı

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (PAÜSEM) düzenlediği PAÜ KidsDil Çocuklar İçin İngilizce Kursu'nda, İngilizce eğitimi alan 5-10 yaş aralığındaki minikler, sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın elinden aldı. Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, yabancı dilin çok küçük yaşlardan itibaren konuşulur olmasının gelecek adına yapılan en güzel yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM), 5-6; 7-8; ve 9-10 yaş gruplarında, Çocuklar İçin İngilizce Eğitimi (KidsDil) programını geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlatmıştı. Oyunlar, çeşitli aktiviteler ve şarkılar yoluyla İngilizceyi yaşayarak ve konuşarak öğretmeyi hedefleyen dil eğitimi programında, çocukların iletişim odaklı olarak, İngilizce okuma ve yazma becerilerinin de geliştirilmesi amaçlandı. Farklı yaş gruplarında 48 ve 60 saat İngilizce eğitimi alan çocuklara sertifikaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonunda düzenlenen sertifika takdim törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt, PAÜSEM Müdürü Doç. Dr. Yasin Doğan, öğretim üyeleri, kursiyer öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılışta konuşma yapan kurs eğitmeni Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Programı Arş. Gör. Dr. Sibel Kahraman Özkurt, eğitim süreci hakkında kısa bir bilgi verirken, eğitim programında çocukların dil öğrenme süreçlerini sevmelerine özen gösterdiğini söyledi.

“Üniversite olarak hayata rehberlik etmeye devam ediyoruz”

Konuşmasında, yabancı dil eğitimine küçük yaşlarda başlanmasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise PAÜSEM'in birçok sertifika programı ile Üniversite'nin yaptığı çalışmalara katkı sağladığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında “Üniversite olarak hayata rehberlik etmeye devam ediyoruz. Şehir ile bütünleşmiş bir üniversiteyiz. Üniversitemizin, küçük yaşlardaki çocuklar ile bir arada olmasından gurur duyuyorum. ‘Üniversite' ve ‘yabancı dil' kelimelerinin, çocukların hafızalarına daha küçük yaşlarda kazınması, geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Geleceğimiz adına yapacağımız en güzel yatırımlardan bir tanesidir. Programı düzenleyen PAÜSEM müdürlüğümüze ve eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak az kalır. Eğitimlerimize katılan çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sertifikalar Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Dekanlar ve PAÜSEM yetkilileri tarafından takdim edildi. Törenin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, mezuniyet pastasını minikler ile birlikte kesti. Çocuklar ve aileleri ile bir süre sohbet etti.