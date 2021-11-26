Minikler İngilizceyi PAÜ'de öğrenecek

Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM), Denizli'deki çocukların yabancı dili etkin ve konuşma odaklı öğrenmeleri için “PAÜ KIDS” projesini hayata geçiriyor.

‘PAÜ KIDS' projesi ile ilgili açıklama yapan PAÜSEM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vesile Alkan, üniversite bünyesinde ilk kez çocuklara yabancı dil için bir program belirlediklerini ve tüm çocukları PAÜ KIDS projesiyle yabancı dil öğrenmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Yabancı dilin erken yaşlarda edinilmesinin önemine değinen, “kritik yaş” eşiğini geçtikten sonra bir yabancı dil öğrenmenin daha zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkan, bu anlamda 5-10 yaş aralığındaki çocuklar için bu programı başlattıklarını ve bu yaştaki çocukların yabancı dili çok daha hızlı ve kolay öğrendiğini söyledi. Ülkemizde yabancı dil öğretimi ile ilgili bir başka sorunun iletişimsel amaçlı değil daha çok gramer (dilbilgisi) odaklı öğretildiğini ifade eden Prof. Dr. Alkan, PAÜ KIDSD projesinde çocukların “İngilizce Konuşma” eğitimi alacaklarını ifade etti.

Son olarak, tüm çocukları kampüse beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Alkan, çocuklara eğitim döneminde başarılar diledi.