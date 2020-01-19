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Minikler macera parkurunda ter döktü

Denizli’de ara tatiline giren çocuklar, ‘Macera Parkuru’ ile heyecan dolu anlar yaşadı.

Denizli'de ara tatiline giren çocuklar, ‘Macera Parkuru' ile heyecan dolu anlar yaşadı. 'Survivor'u anımsatan parkur çocukları heyecandan heyecana sürükledi.


Denizli'de karnelerini alan çocuklar, Forum Çamlık AVM'de kurulan macera parkuru ile tatile ‘merhaba' dedi. Heyecan dolu etaplarla gerçekleşen macera parkuruna minikler büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, macera parkurunda önce küçük çubuk engellerden, ardından tünelden geçerek topları hedef tahtasına attı. Parkur içerisinde eğlenen çocuklar, boyama yaparak ardından sertifika ile ödüllendirildi. 18-24 Ocak tarihlerinde her gün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında 5 seanstan oluşan, çocuklara özel hazırlanmış survivor macera alanında ara tatilin tadını minik misafirler doyasıya çıkarabilecek.


Forum Çamlık AVM'yi bu tarihlerde ziyaret eden minikler ücretsiz olarak etkinliğe katılabilecek. Macera parkuruna 5-12 yaş grubu tüm çocuklar çocuklar davetli. Parkurda ter döken çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.


Çok eğlenen çocuklar mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

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