Minikler şehidin mezarından aldıkları toprakla Türk bayrağı yaptı

Denizli'de anaokulu öğrencileri, geçtiğimiz yıl Hakkari'de şehit olan Mehmet Ali Doğan'ın mezarından alınan toprakla Türk bayrağı yaptı.

Hüseyin Erikoğlu Anaokulunda ‘Eğitimde Değerler' projesi kapsamında 'vatanseverlik' teması kapsamında öğrenci ve veliler çeşitli malzemelerden Türk bayrağı yaparak Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanında sergi açtı. Hazırlanan sergi vatandaşlar tam not aldı.

Hüseyin Erikoğlu Anaokulu öğrenci ve velilerinin "vatanseverlik" teması kapsamında hazırladığı sergi büyük ilgi gördü. Sergide en çok dikkat çeken bayrak ise 2018 yılının Ağustos ayında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın anısına yapılan Türk bayrağı oldu. Şehidin mezarından alınan toprakla yapılan bayrak sergiyi ziyaret edenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Sergiyi ziyaret eden şehit Doğan'ın babası Ahmet Doğan, oğlunun mezarından alınan toprakla yapılan Türk bayrağını görünce duygusal anlar yaşadı. Sergiyi Okul Müdürü Cihat Özbek ve Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da ziyaret etti.

Etkinlik çocukların kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakması ile sona erdi.