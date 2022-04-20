Miniklerde çevre bilinci oluşturuluyor

Denizli'de bulunan okullar, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Çevre Dostu 1.000 Okul' projesi çerçevesinde öğrencilere çevre bilincini aşılamak için adımlar atılmaya devam ediliyor. İl genelinde projede yer alan okullar İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından ziyaret ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, projede yer alan bir ziyarette okul bahçesinde öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı. ‘Çevre Dostu 1.000 Okul' projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgiler aldı. Müdür Ekici, proje çerçevesinde yapılan önemli etkinliklerle hem çevrenin temiz kalmasını sağlıyorlar hem de çevre bilinci oluşturarak sıfır atık alanında birer çevre elçisi oluyorlar diyerek öğrencileri yaptıkları anlamlı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

“Öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ile yetişecekler”

‘Çevre Dostu 1.000 Okul' projesi çerçevesinde il genelinde 19 ilçeden birer okulda öğrencilerden çevre bilincinin oluşmasına yönelik çalışmalara başlandığını belirten Ekici, “Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulumuzda bu okullarımızdan birisi. Okulumuz güneş panelleri oluşturarak temiz enerji üreten bir yer haline gelecek. Su tasarrufu açısından sensörlü musluklar kurulacak. Aynı zamanda yağmur sularını biriktirme adına sistem kurarak, okul bahçesinde yaşayan bitkilerin sulanması sağlanacak. Tüm bunlarla öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ile yetişecekler” dedi.

Okulun sınıflarını ziyaret eden Müdür Ekici, bugün doğum günü olan sınıf öğrencilerinden Kaan Mola'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, doğum günü sürprizi karşınında çok mutlu olan Kaan ile birlikte doğum günü pastasını keserek mutlu yıllar diledi.