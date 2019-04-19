Miniklerden bahar şenliği

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz okul bahçesinde gerçekleşen bahar şenliğinin açılış kurdelesini öğrencilerle kesti. Öğrenciler ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirten Oğuz “Onlar bizlerin yaşama sevincini bir kat daha artırıyor. Gözlerindeki ışıltı bizleri mutlu ediyor. Okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çocuklarımıza yeterli imkanları verdiğimiz takdirde yapamayacakları başaramayacakları iş yoktur” dedi.

Şenlik kapsamında öğrenciler dünyanın çeşitli ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giydiler. Şenlikte rengarenk görüntüler eşliğinde oynayan minikler özenle hazırladıkları dans gösterilerini, anne, baba ve öğretmenlerine sunmanın mutluluğunu yaşadı.